Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ за сутки обстреляла Донецкую область 18 раз — Филашкин

15 сентября 2024, 10:58

Армия РФ за сутки обстреляла Донецкую область 18 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донетичну. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за 14 сентября атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о разрушениях.

«Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, в регионе попали под удар четыре региона:

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады разрушены 22 дома и повреждено предприятие.

Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены частные дома, многоэтажки и админздание; в Горняке повреждены пятиэтажка и частные дома; в Успеновке повреждены садовые товарищества.

Краматорский район. В Лимане повреждены 3 дома и 3 нежилых помещения. На Константиновку россияне сбросили 3 авиабомбы - повредили предприятие, инфраструктурный объект и 2 линии электропередач. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены дом и автомобиль.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.

Ранее мы писали, что российские оккупанты за 14 сентября обстреляли Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, кроме того, трое людей получили ранения. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:55
Главное за день: Украина вернул из плена «азовцев». Пожары на Луганщине
22:24
DeepState: РФ оккупировала Галицыновку на Донетчине, у ВСУ есть занятые и потерянные села в Курской области
16:40
За преступления против детей в Украине осужден 31 военный преступник — Генпрокуратура
13:31
На оккупированной Луганщине продолжают бушевать крупные пожары
11:34
«ДНР»: Вчера в районе Новогродовки пострадали двое мирных жителей, а ночью ранена горловчанка
23:00
Главное за день: РФ перебрасывает опытные войска под Курск. Обмен пленными
21:49
Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ►
16:30
На захваченной Луганщине ФСБ задержала жителей, якобы передававших СБУ данные об инфраструктуре региона
16:23
Еще один банк РФ начал выдавать карты на оккупированной части Луганщины
14:37
Бойцы 46-й бригады опубликовали видео уничтожения большого количества техники и пехоты ВС РФ на Кураховском направлении
09:26
Силы обороны Украины ударили по складу с БК и ракетами для ПВО россиян под Мариуполем: боеприпасы детонировали четыре часа
07:30
Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — DeepState
23:34
В Горловке беспилотник атаковал машину местного предприятия: есть жертвы
23:00
Главное за день: Разрушен мост под Покровском. Ликвидация российского истребителя
21:16
В одном из районов оккупированной Луганщины ввели режим ЧС из-за крупного пожара
20:30
Обстрел двух районов Донецка: есть повреждения, без жертв
13:58
В Мариуполе увеличили темпы подготовки российских оккупантов
10:22
Всех местных жителей на оккупированных территориях заставляют получать паспорт РФ — ЦНС
08:15
Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState
23:19
Россия потеряла истребитель Су-30СМ у берегов Крыма
все новости
11:17
Россияне ударили по Харьковщине: погибла переселенка из прифронтового села Невское
10:58
Армия РФ за сутки обстреляла Донецкую область 18 раз — Филашкин
09:59
Силы ПВО ночью сбили одну ракету и 10 дронов — Воздушные силы
09:21
Россияне убили одного человека и ранили 3 за сутки в Донецкой области
22:55
Главное за день: Украина вернул из плена «азовцев». Пожары на Луганщине
22:24
DeepState: РФ оккупировала Галицыновку на Донетчине, у ВСУ есть занятые и потерянные села в Курской области
16:40
За преступления против детей в Украине осужден 31 военный преступник — Генпрокуратура
15:59
Все нуждаются в срочной медпомощи: Кого Украине удалось вернуть из российского плена
14:28
Второй день обмена с Россией: домой вернулись еще 103 украинских бойца
13:31
На оккупированной Луганщине продолжают бушевать крупные пожары
12:28
ВСУ продвинулись в Курской области — ISW
11:34
«ДНР»: Вчера в районе Новогродовки пострадали двое мирных жителей, а ночью ранена горловчанка
10:35
Еще один день под обстрелами: в полиции показали последствия российских ударов по Донетчине
09:17
Армия РФ полностью разрушила «Горбатый мост» в Покровске
09:10
Украина за ночь сбила 72 из 76 российских дронов
08:45
В Донецкой области за сутки от обстрелов погибли 3 человека, еще 4 — ранены
23:38
США восприняли недавние слова Путина серьезно — Кирби
23:00
Главное за день: РФ перебрасывает опытные войска под Курск. Обмен пленными
22:25
Кабмин утвердил бюджет Украины на 2025 год
21:49
Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ►
все новости
ВИДЕО
Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ► Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ►
13 сентября, 21:49
На оккупированной территории Луганской области ещё один российский банк начал выдавать карты. Иллюстративное фото Еще один банк РФ начал выдавать карты на оккупированной части Луганщины
13 сентября, 16:23
На Кураховском направлении в Донецкой области бойцы 46-й бригады уничтожили большое количество техники и пехоты российских войск. Скриншот видео Бойцы 46-й бригады опубликовали видео уничтожения большого количества техники и пехоты ВС РФ на Кураховском направлении
13 сентября, 14:37
Освобожденные из плена украинские военные и гражданские. Фото: личная страница главы ОПУ Андрея Ермака в Телеграм Украина и Россия провели обмен пленными: впервые за долгое время освобождены военнослужащие «Азова»
13 сентября, 14:36
Взрывы в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео В оккупированном Луганске ночью прогремели взрывы: над городом летал БПЛА
13 сентября, 13:43
Константиновка днём 13 сентября подверглась очередному удару со стороны российских войск. Фото: Типичная Константиновка/Telegram В Константиновке прозвучали взрывы
13 сентября, 10:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор