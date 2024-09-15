Армия РФ за сутки обстреляла Донецкую область 18 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за 14 сентября атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о разрушениях.



«Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, в регионе попали под удар четыре региона:



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады разрушены 22 дома и повреждено предприятие.

Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены частные дома, многоэтажки и админздание; в Горняке повреждены пятиэтажка и частные дома; в Успеновке повреждены садовые товарищества.

Краматорский район. В Лимане повреждены 3 дома и 3 нежилых помещения. На Константиновку россияне сбросили 3 авиабомбы - повредили предприятие, инфраструктурный объект и 2 линии электропередач. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены дом и автомобиль.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 14 сентября обстреляли Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, кроме того, трое людей получили ранения.