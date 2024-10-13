У Курахівській громаді армія РФ за добу вбила 3 мешканців

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Минулої доби, 12 жовтня, троє людей загинули в Курахівській громаді Донецької області. Крім того, пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Внаслідок обстрілу селища Курахівка загинула одна людина, під час чергового артилерійського обстрілу в селі Гостре загинув один місцевий житель, також від прямого влучення в будинок у селі Острівське є жертва», — зазначив він.





За словами Падуна, росіяни били авіаційними бомбами по центральній частині та околицями міста Курахове. Крім того, загарбники атакували Успенівку, Трудове, Веселий Гай різними типами озброєння.





Начальник МВА уточнив, які ще населені пункти потрапили під удар загарбників:

опівдні відбувся авіаудар КАБ по селу Константинопольське;

під обстрілом ствольної артилерії приватний сектор міста Курахове, пошкоджено приватні житлові будинки;

вдень відбувся обстріл селища Курахівка різними типами озброєння, пошкоджено три приватні житлові будинки;

під постійним обстрілом FPV-дронами вся центральна частина Курахового;

протягом трьох годин продовжувався обстріл Курахового різними типами озброєння. в зоні ураження приватний сектор міста, автостанція, приватний сектор.

Під постійним обстрілом знаходиться територія м. Гірник, с. Курахівка, с. Гостре, с. Острівське, с. Новоселидівка, с. Ізмайлівка, с. Волченка. Обстріл ведеться різними типами озброєння. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.



Раніше ми писали, що у Покровській громаді Донецької області 12 жовтня пролунало кілька потужних вибухів. Армія РФ потрапила по навчальним закладам, культурі, приватним житловим будинкам та виробничим приміщенням одного з підприємств. Внаслідок атак троє людей отримали поранення у селі Шевченко.