В Кураховской громаде армия РФ за сутки убила 3 жителей

За минувшие сутки, 12 октября, трое человек погибли в Кураховской громаде Донецкой области. Кроме того, повреждены дома. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
«В результате обстрела поселка Кураховка погиб один человек, во время очередного артиллерийского обстрела в селе Острое погиб один местный житель, также от прямого попадания в дом в селе Островское есть жертва», — отметил он.
По словам Падуна, россияне били авиационными бомбами по центральной части и окрестностям города Курахово. Кроме того, захватчики атаковали Успеновку, Трудовое, Веселый Гай различными типами вооружения.
Начальник ГВА уточнил, какие еще населенные пункты попали под удар захватчиков:
Под постоянным обстрелом находится территория г. Горняк, с-ще Кураховка, с-ще Острое, с. Островское, с. Новоселидовка, с. Измайловка, с. Волченко. Обстрелы ведутся различными типами вооружения. Повреждены частные и многоквартирные дома.
Ранее мы писали, что в Покровской громаде Донецкой области 12 октября прозвучало несколько мощных взрывов. Армия РФ попала по учебным заведениям, культуре, частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. В результате атак трое людей получили ранения в селе Шевченко.
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