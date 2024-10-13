В Кураховской громаде армия РФ за сутки убила 3 жителей

Россияне атаковали Кураховскую громаду. Фото: Роман Падун

За минувшие сутки, 12 октября, трое человек погибли в Кураховской громаде Донецкой области. Кроме того, повреждены дома. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«В результате обстрела поселка Кураховка погиб один человек, во время очередного артиллерийского обстрела в селе Острое погиб один местный житель, также от прямого попадания в дом в селе Островское есть жертва», — отметил он.





По словам Падуна, россияне били авиационными бомбами по центральной части и окрестностям города Курахово. Кроме того, захватчики атаковали Успеновку, Трудовое, Веселый Гай различными типами вооружения.





Начальник ГВА уточнил, какие еще населенные пункты попали под удар захватчиков:

в полдень состоялся авиаудар КАБ по селу Константинопольское;

под обстрелом ствольной артиллерии частный сектор города Курахово, повреждены частные жилые дома;

днем состоялся обстрел поселка Кураховка различными типами вооружения, повреждены три частных жилых дома;

под постоянным обстрелом FPV-дронами вся центральная часть Курахово;

в течение трех часов продолжался обстрел Курахово различными типами вооружения. В зоне поражения частный сектор города, автостанция, частный сектор.

Под постоянным обстрелом находится территория г. Горняк, с-ще Кураховка, с-ще Острое, с. Островское, с. Новоселидовка, с. Измайловка, с. Волченко. Обстрелы ведутся различными типами вооружения. Повреждены частные и многоквартирные дома.



Ранее мы писали, что в Покровской громаде Донецкой области 12 октября прозвучало несколько мощных взрывов. Армия РФ попала по учебным заведениям, культуре, частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. В результате атак трое людей получили ранения в селе Шевченко.