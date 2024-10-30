Десантники знищили п'ять БМП і два танки РФ під Кураховим

Десантники знищили 5 БМП і 2 танки РФ під Кураховим. Фото: кадр із відео

Військові 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили п'ять БМП та два танки в районі Курахового. Інформація про це з'явилася у фейбуці 46 ОАеМБр.







За даними десантників, п'ять БМП та два танки сформували ранковий ударний кулак у напрямку оборони одного з аеромобільних батальйонів 46 ОАеМБр.



«Цікаво, про що думали екіпажі, проїжджаючи повз спалені минулої доби "коробочки" своїх попередників? Що їх омине лиха доля? НЕ ОМИНУЛА! Впродовж п’ятнадцяти хвилин вогнем артилерії, FPV-дронами й засобами дистанційного мінування до пекла вирушили 4 БМП і 2 танки», — заявили в 46 ОАеМБр.



Ще одна «коробочка» зупинилася на півдорозі. А російську піхоту цілеспрямовано та планомірно знищували сили безпілотних систем.



Варто зазначити, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ЗС РФ приклали у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

Карта просування росіян у районі Курахового. Фото скрін DeepState

Також ЗС РФ просувалися в районі Катеринівки, Берестків, Іллінки та Трудового. Раніше український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на жах.