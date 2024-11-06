У зоні бойових дій на Донеччині залишається 61 тисяча осіб

За тиждень із Донецької області вивезли 217 дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Станом на 5 листопада на підконтрольній українській владі території Донецької області залишається проживати близько 327 тисяч жителів.



У 19 громадах, оголошених зоною активних бойових дій, мешкає 61 тисяча осіб. У місті Костянтинівка, де з об'єктивних причин неможливо запустити опалення у багатоквартирних будинках, залишаються проживати 17 тисяч людей.



Для сімей із дітьми діє примусова евакуація. З Іллінівської громади евакуювали 12 дітей, з Мирноградської — 1 дитину, з Костянтинівки — 57 дітей, з Покровська та Родинського — по 5 дітей.







У Покровській громаді на Донеччині залишаються 18 тисяч осіб, дітей — 99. У місті великі проблеми з постачанням води, електрики та газу. Крім того, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що у місті Курахово залишається 1000 осіб, поки немає можливості їх вивезти. А в поліції показали, як загін «Білих ангелів» рятує людей від смертельної загрози, яка насувається все швидше.