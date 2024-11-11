Завтра на Донеччині скоротять подачу води в чотирьох містах

Завтра буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«12 листопада з 8:00 розпочнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону. Коли ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлене у повному обсязі», – уточнив Філашкін.



Раніше повідомлялося, що в Костянтинівці не буде води. Причиною стало пошкодження водогону Білокузьминівської насосної станції.