Завтра на Донеччині скоротять подачу води в чотирьох містах

Завтра буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«12 листопада з 8:00 розпочнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону. Коли ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлене у повному обсязі», – уточнив Філашкін.
Раніше повідомлялося, що в Костянтинівці не буде води. Причиною стало пошкодження водогону Білокузьминівської насосної станції.
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