Атака РФ: Херсон і частина Миколаївської області залишилися без світла

Через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на енергосистему України минулої доби — на ранок залишається знеструмленим м. Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області. Про це повідомляє «Укренерго».



«Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. До кінця поточної доби знеструмлених абонентів у Херсонській та Миколаївській областях енергетики планують під'єднати», - ідеться в заяві енергокомпанії.



Раніше екстрені відключення електроенергії у четвер, 28 листопада, тривали до 20:00.

Нагадаємо, ППО України сьогодні збила 88 зі 132 ударних безпілотників РФ.