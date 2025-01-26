Російські окупанти обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Окупаційні війська РФ 26 січня атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівки міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Вранці відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по Костянтинівці», — зазначив він.





За словами Горбунова, пошкоджено два приватні будинки та лінія електромережі ДТЕК. Інформація про постраждалих та жертв не надходила.



Раніше ми писали, що російська армія 25 січня кілька разів завдала ударів по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак загинула жінка, також відомо про пошкодження у місті та громаді.