Дрони атакували ракетний арсенал та нафтову станцію у Тверській області Росії

Атаки безпілотників сьогодні рано вранці зазнав ракетно-артилерійський склад у Тверській області Росії. Фото: ASTRA

Сьогодні безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ у селищі Жовтневому Тверській області. Про це повідомляє видання ASTRA.

У ніч проти 29 січня Тверську область атакували як мінімум 29 безпілотників, повідомив раніше глава регіону. ASTRA з'ясувала, що понад 20 безпілотників атакували склад боєприпасів 23-арсеналу ГРАУ та прилеглу до нього військову частину у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу.

На складі боєприпаси у момент атаки були відсутні, сам він пошкоджений. Пошкоджено також 3 будівлі військової частини.

Раніше 23-й арсенал ГРАУ атакували у вересні 2024 року. Судячи із супутникових знімків, тоді було пошкоджено 58 будівель складу.

Крім арсеналу, безпілотники атакували сьогодні нафтоперекачуючу станцію «НПС Андреаполь» ТОВ «Транснефть-Балтика» у селі Єрохіно. Пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів та пожежа, повідомили джерела ASTRA у МНС РФ. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 29 січня РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Були атаковані об'єкти у кількох регіонах країни. Через дронову атаку спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.