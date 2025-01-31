Росіян відкинули з північних околиць Котлиного біля Покровська — Мірошніков

Українським військовим вдалося трохи відкинути супротивника з північних околиць Котлиного на Покровському напрямку. Про це повідомляє військовий журналіст Богдан Мірошніков.

«По залізниці від Котлиного на Покровськ подальший рух окупантів було заблоковано. Але до цього вони встигли пройти приблизно 1,5 км від села», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Мірошніков також зазначає, що в Удачному продовжуються виснажливі для обох сторін бої.

«У Звіровому нашим воїнам вдалося відновити раніше втрачені позиції глибиною до 400 метрів», — пише військкор.

Також він зазначає, що «загальна картина ще дуже невтішна, але починає відчуватися, що ЗСУВ "Хортиця" потрапило до надійних рук».

Нагадаємо, раніше аналітики проекту DeepState повідомили, що російські війська окупували село Новоандріївка на Донеччині.