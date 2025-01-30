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Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги

30 січня 2025, 19:40

Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги

Швеція анонсувала передачу Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів). Цей пакет стане 18-м з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства Швеції.

Як зазначається, пакет зміцнить далекобійний потенціал України.

Швеція має намір виділити близько 1 мільярда шведських крон на те, щоб Україна змогла виробляти ракети далекого радіусу дії та безпілотники. Пакет також включає подвоєння попередніх 16 подарованих бойових катерів 90-х років (CB 90) та протитанкової зброї, а також інвестиції на підтримку оборонної промисловості України.

Пакет допомоги включає наступні компоненти:

 - закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон;

- фінансові пожертвування на суму близько 2,8 млрд шведських крон;

- пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 мільярда шведських крон (146 вантажівок; 16 катерів CB 90; 23 станції озброєння для військово-морського використання; 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів); ракет TOW; 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання;

- послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) та Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 мільйонів шведських крон.

- навчання вартістю 650 мільйонів шведських крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, напр. Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);

- рішення про постачання вартістю 400 мільйонів шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання). 

Раніше ми писали, що Україна проводить аудит зупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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