ЗСУ розбили колону окупантів під Великою Новосілкою

Артилерія розгромила техніку та піхоту окупантів під Великою Новосілкою. Фото: 110 ОМБр

Українські військовослужбовці розбили колону російських окупантів під Великою Новосілкою Донецької області. Сили оборони атакували росіян за допомогою артилерії. Про це передає 110 ОМБр.



За словами військових, на дорозі від Шахтарського (село під Великою Новосілкою) українські військові помітили загарбників.



«Наші воїни одразу дали доповідь, після чого по ним одразу почала працювати арта. Перший прильот 155-го калібру прилетів перед обличчями росіян в десяти метрах», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, окупанти спробували висадити піхоту до 20 осіб в посадку, їхня техніка спробувала відкотитися у зворотному напрямку. Однак Сили оборони завдали ще ударів.



«По піхоті почало прилітати все, що тільки можна, за 10 хвилин в посадку чітко лягло щонайменше 10 наших снарядів, тому якщо хтось з окупантів і лишився живим, про експансію «русского мира» вже точно не думав. До речі якщо забули про техніку, на якій окупантів привезли в посадку. По ній також добряче відпрацювали», — резюмували в бригаді.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів знищили десятки російських загарбників поблизу Великої Новосілки Донецької області.