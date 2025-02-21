Росіяни за добу атакували 4 райони Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська за минулу добу, 20 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили четверо районів:





Волноваський район. У Веселому Комарської ТГ загинула людина.



Покровський район. У Мирнограді пошкоджені 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення. У Добропіллі пошкоджено будинок. У Покровську поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і приватний будинок; у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 3 — у Дробишевому. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено 21 будинок. У Довгій Балці Іллінівської ТГ пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці 5 людей загинули і 1 поранена, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 14 приватних будинків, гуртожиток, 2 підприємства, інфраструктурний об'єкт, 7 гаражів, 7 автівок, 3 лінії електропередач і 3 газогони.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 20 лютого, атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, будівлі ДСНС та навчального закладу, також одна людина постраждала.