Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Київщині через атаку РФ пошкоджено недобудовану багатоповерхівку: є постраждалий

24 лютого 2025, 09:59

На Київщині через атаку РФ пошкоджено недобудовану багатоповерхівку: є постраждалий

Росіяни атакували Київщину. Фото: ДСНС Росіяни атакували Київщину. Фото: ДСНС

Вночі 24 лютого на Київщині російський дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку. Рятувальники ліквідували наслідки атаки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

 «На Броварщині уламки ворожого БПЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що постраждав охоронець житлового комплексу, 51-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, медики надали йому необхідну допомогу.

 Раніше ми писали, що в ніч на 24 лютого війська Росії атакували Україну 185 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили оборони України збили 113 російських безпілотників, ще 71 БПЛА локаційно втрачено.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Київсьска область
Події
Пожежа
Організації
ДСНС
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
12:13
На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
23:00
Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці
14:57
В окупованому Маріуполі море забруднюється каналізаційними стоками
10:41
Росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області — ЦНС
усі новини
10:58
За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини
10:40
У Києві без опалення залишилися 176 будинків через аварію на тепломережі
10:27
На російські нафту та газ Євросоюз витратив більше, ніж на допомогу Україні — The Guardian
10:21
РФ обстріляла північну частину Покровська: пошкоджено будинки
10:20
СБУ затримала двох агенток РФ, які коригували удари по ЗСУ на Донеччині
10:04
Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених
09:59
На Київщині через атаку РФ пошкоджено недобудовану багатоповерхівку: є постраждалий
09:49
РФ знову атакувала Одеський район дронами: є руйнування
09:25
Росіяни поранили мирного жителя Донеччини в Мирнограді
09:18
У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ
08:57
У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки РФ
08:42
В Україну прибули президент Єврокомісії та голова Євроради
22:31
США та Україна домовляються про права на корисні копалини: чого чекати від угоди
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
17:23
Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свою посаду я — готовий: Зеленський
16:31
На захоплених територіях України є корисні копалини на 350 млрд доларів — Свириденко
15:46
У районі Часового Яру росіянам стало легше наступати: в ОСУВ «Хортиця» назвали причину
14:42
Сили оборони знищили артилерію окупантів на ключовому напрямі
13:59
У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік
13:22
РФ ударила по Кривому Рогу: є жертва, постраждалі та багато пошкоджень
усі новини
ВІДЕО
Російські військові опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених. Ілюстративне фото Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених
24 лютого, 10:04
Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Фото: соцмережі У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ
24 лютого, 09:18
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Euronews В Україну прибули президент Єврокомісії та голова Євроради
24 лютого, 08:42
Зеленський заявив про готовність залишити пост. Фото: скриншот Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свою посаду я — готовий: Зеленський
23 лютого, 17:23
ЗСУ знищили артилерію росіян на ключовому напрямі. Фото: Генштаб Сили оборони знищили артилерію окупантів на ключовому напрямі
23 лютого, 14:42
РФ завдала Україні наймасштабнішої атаки. Фото: поліція Донеччини Зеленський про сьогоднішній удар: Росія завдала наймасштабнішої атаки з того часу, як іранські дрони почали бити по Україні
23 лютого, 11:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір