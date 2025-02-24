На Київщині через атаку РФ пошкоджено недобудовану багатоповерхівку: є постраждалий

Росіяни атакували Київщину. Фото: ДСНС

Вночі 24 лютого на Київщині російський дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку. Рятувальники ліквідували наслідки атаки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«На Броварщині уламки ворожого БПЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу на 23-му поверсі», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що постраждав охоронець житлового комплексу, 51-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, медики надали йому необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що в ніч на 24 лютого війська Росії атакували Україну 185 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили оборони України збили 113 російських безпілотників, ще 71 БПЛА локаційно втрачено.