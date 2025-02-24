Кількість поранених у Цупівці зросла до чотирьох, є руйнування

РФ завдала авіаудару по Цупівці. Фото: Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по селу Цупівка Харківського району збільшилася до чотирьох. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Результат авіаудару РФ по Цупівці. Фото: Синєгубов

До лікарні доправили 18-річну дівчину та 21-річного чоловіка. Їхній стан оцінюють як стабільний. Атака також призвела до значних руйнувань — пошкоджено близько 30 приватних будинків, п'ять із яких зруйновано майже повністю. Постраждали десятки господарських будівель.

Результат авіаудару РФ по Цупівці. Фото: Синєгубов

За попередніми даними, окупанти застосували керований боєприпас, його тип встановлюється. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків — гасять пожежі та розбирають завали. Під уламками може перебувати ще одна людина.

Нагадаємо, близько 10:15 російські війська завдали удару по Харківському району керованою авіаційною бомбою (КАБ).