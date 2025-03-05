Пілоти 63-ї бригади спалили колону техніки РФ на Лиманському напрямку

Українські військові продовжують знищувати російську техніку на Лиманському напрямку. Пілоти БПЛА 63-ї окремої механізованої бригади ліквідували за останні дні цілу колону окупантів. Про це повідомили бійці бригади.
Унаслідок ударів знищено:
«Усе, до чого Сталеві Леви можуть дотягнутися, знищується!», - йдеться у повідомленні бригади.
Ворог продовжує спроби наступу: за добу атакував 14 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Нового, Новолюбівки, Ямполівки та Діброви.
Напрямок ударів ЗС РФ на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ, за добу втрати російських військ склали 1250 осіб. Також знищено танк, 6 ББМ, 23 артилерійські системи, 108 БПЛА і 84 автомобілі.
Нагадаємо, за інформацією аналітиків проєкту DeepState ЗСУ відкинули російську армію на Покровському та Куп'янському напрямках.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях