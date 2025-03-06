РФ вдарила з артилерії по Костянтинівській громаді: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Костянтинівську громаду. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія в четвер вранці, 6 березня, вдарила по Костянтинівській громаді Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії по Миколаївському старостинському округу, здійсненого російським агресором сьогодні в першій половині дня, пошкоджено дев'ять фасадів приватних будинків», — зазначив він.



За словами Горбунова, потерпілих на місці не виявлено.



Крім того, начальник адміністрації закликав мешканців евакуюватися з громади до безпечніших регіонів України.



Раніше ми писали, що у Краматорську двоє людей отримали поранення внаслідок російської атаки 6 березня.