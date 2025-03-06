РФ ударила из артиллерии по Константиновской громаде: повреждены дома

Россияне атаковали Константиновскую громаду. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия в четверг утром, 6 марта, ударила по Константиновской громаде Донецкой области. Известно, что повреждены дома. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администраци Сергей Горбунов.



«В результате обстрела из ствольной артиллерии по Николаевскому старостинскому округу, осуществленного российским агрессором сегодня в первой половине дня, повреждены девять фасадов частных домов», — отметил он.



По словам Горбунова, пострадавших на месте не обнаружено.



Кроме того, начальник администрации призвал жителей эвакуироваться из громады в более безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что в Краматорске два человека получили ранения в результате российской атаки 6 марта.