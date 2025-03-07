Росіяни запустили 67 ракет різних типів і майже 200 БПЛА: ППО збила 134 цілі

ПВР збила 134 цілі. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 7 березня запустила по Україні 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 134 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об'єктах газодобувної промисловості України», — йдеться у повідомленні.





Що запустила РФ:



- 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;



- 8 крилатих ракет Калібр;



- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;



- 4 зенітних керованих ракет С-300;



- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;



- 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.



Станом на 10:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 134 повітряні цілі:



- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;



- 8 крилатих ракет Калібр;



- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;



- 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).



Крім того, до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей, 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру на Одещині.