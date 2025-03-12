Удар балістичної ракети у Кривому Розі здійснено по готелю «Дружба»

У Кривому Розі внаслідок російського удару пошкоджено ще один готель. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного удару зростає. З'явилися фотографії наслідків російської атаки. Про це повідомляють ДСНС та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За словами Вілкула, станом на 9:15 внаслідок атаки загинула 47-річна жінка. Відомо, що вона їхала у тролейбусі біля місця удару. За інформацією місцевих пабліків, внаслідок ракетної атаки загинула Ірина Васюк — співробітниця Криворізької районної військової адміністрації. У Ірини залишилися чоловік та двоє дітей.

Ірина Васюк

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до дев'яти. Як зазначає Вілкул, сімох постраждалих госпіталізували, серед них дві жінки та п'ятеро чоловіків. З них двоє у тяжкому стані, один — у вкрай тяжкому.

ДСНС уточнює, що окупанти завдали подвійного удару по місту. Під час ліквідації наслідків першого удару агресор знову атакував Кривий Ріг. Рятувальники не постраждали, але пошкоджено дві одиниці техніки.

Як повідомляють у прокуратурі, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медустанову, дитячий садок, школу, магазини, готель, гаражі, автомобілі.

У мережі пишуть, що внаслідок російської атаки було пошкоджено готель «Дружба».

Нагадаємо, 5 березня російські війська також вдарили по готелію у Кривому Розі. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще понад 30 людей постраждали.