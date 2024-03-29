Росіяни хочуть заборонити українські книги на окупованих територіях

У Москві розробили законопроект, який регулює попадання до фонду бібліотек «книг інфоагентів». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях росіяни борються з усім українським та планують легалізувати заборону української літератури», — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що від початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки, вивозили та спалювали українські книги.

«Тепер же окупанти нарешті хочуть створити правову базу своїм нацистським діям. Москва розробила законопроект, який регулює попадання до фонду бібліотек «книг інфоагентів», тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення», — наголосили в Центрі нацопору.

Там закликали українців на тимчасово окупованих територіях берегти українську літературу та розповсюджувати її серед знайомих, щоб не дати росіянам «зламати код нації».

Раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донецької області обіцяють надавати гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток «Єдиної Росії».