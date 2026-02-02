Росія атакувала Україну ракетою та дронами. ППО збила 157 цілей

ППО збила 157 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч проти 2 лютого запустили одну ракету і 171 дрон. Протиповітряна оборона збила 157 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 2 лютого (з 18:00 1 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М з ТІ АР Крим, а також 171 ударним БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів з напрямків: Курск, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллэрово — РФ, Донецьк, близько 100 з них м шахеди, — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 157 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БПЛА на 8 локаціях.



Раніше ми писали, що внаслідок ранкового авіаудару по Слов'янську, завданого трьома авіабомбами ФАБ-250, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»