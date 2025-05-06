ЗСУ знищили кілька російських загальновійськових армій під Покровськом – «Хортиця»

Знищена російська техніка. Фото: «Гострі картузи»

Місто Покровськ Донецької області є ключовим напрямом російського наступу з 2023 року. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, війська РФ два роки йдуть до Покровська.



«Станом на зараз вони навіть не стоять на адміністративній межі міста. Між містом і ними ще певна «сіра зона». Там знищені кілька загальновійськових армій. У них втрати там як у середній війні 20 століття – не маленької, не локальної. Однак вони не змогли цього зробити», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що війська РФ змінили вектор наступу та активно намагаються рухатися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей.