Франція передасть Україні ще 6 роботів для розмінування

Система розмінування ROCUS. Фото: Пресцентр Мінекономіки

Шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS буде передано Україні в рамках грантової угоди з Францією, підписаної влітку 2023 року. Про це повідомляє Міністерство економіки.



Угода передбачає залучення 200 млн євро грантових коштів на відновлення критично важливої інфраструктури, з яких 44 млн євро спрямовано на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.



«Вдячна французьким партнерам за підтримку відновлення критичної інфраструктури. У межах угоди реалізується 19 проєктів у сферах охорони здоров'я, енергетики та інфраструктури. За напрямом розмінування ми отримаємо шість сучасних систем ROCUS загальною вартістю майже 15 млн євро. Це важливий крок до повернення безпеки на деокуповані території», - заявила Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.



Закупівлю систем фінансує уряд Франції. ROCUS — це роботизований комплекс на базі наземної безпілотної платформи THeMIS, оснащений інструментами для очищення маршрутів. Він дає змогу дистанційно виявляти, ідентифікувати та знешкоджувати міни та інші вибухонебезпечні предмети, значно знижуючи ризик для саперів.



Нові комплекси використовуватимуться Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Загалом Україна отримає 13 таких систем — сім уже було передано 2022 року.

Раніше Франція знову розпочала постачання авіаційного гасу для винищувачів українських Сил оборони.