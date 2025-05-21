Франція відновила постачання авіаційного палива для ЗСУ

Міноборони відновило постачання авіаційного палива. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України відновило постачання авіаційного палива від іноземних партнерів для потреб Сил оборони. Про це повідомляє пресцентр Міноборони на офіційному сайті.



Франція знову почала постачання авіаційного гасу для винищувачів українських Сил оборони. Це стало можливим завдяки роботі Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони України. Його фахівці, спільно з Командуванням Сил логістики ЗСУ, підготували необхідний пакет документів, підтвердили отримання попередніх обсягів палива та актуальну потребу винищувальної авіації.



Завдяки цьому Франція відновила регулярні поставки авіаційного палива високої якості. Зазначається, що обсяги достатні для тривалого забезпечення українських винищувачів.



Чергова партія, вартістю близько 85 мільйонів гривень, уже перетнула кордон України. Також повідомляється, що польські партнери взяли на себе частину логістичних витрат і допомогли з організаційними питаннями.

Нагадаємо, українська авіація продовжує працювати на всіх напрямках, внаслідок удару по російських позиціях у Курській області знищено склад боєприпасів та групу диверсантів.