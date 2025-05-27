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Обмін «1000 на 1000»: з російського полону повернулися 11 жителів Луганщини, також відомо про військового з Донеччини

27 травня 2025, 21:47

Обмін «1000 на 1000»: з російського полону повернулися 11 жителів Луганщини, також відомо про військового з Донеччини

Звільнені українці в рамках обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Звільнені українці в рамках обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

23-25 травня в рамках масштабного обміну полоненим між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» з російського полону повернулися 11 жителів Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, питаннями дев'яти звільнених займатимуться військові адміністрації населених пунктів регіону – їхні громади.

«Ще двоє – жителі територій, захоплених у 2014 році», – розповів начальник Луганської ОВА.

Також, як повідомляють колеги та знайомі, звільнений житель Донецької області та український військовий Сергій Несвіт. У полоні він провів три роки. Несвіт є викладачем кафедри української літератури у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, який релокований до Вінниці.

Нагадаємо, що у перший день обміну Україна повернула з полону 390 людей, у другий – 307 і у третій – 303. Серед звільнених є і цивільні.

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