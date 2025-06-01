Війська РФ двічі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Російські загарбники в ніч проти 1 червня обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено лінію електромережі та житловий будинок. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Як зазначається, росіяни атакували місто двічі за допомогою дрону.



«О 03:00 відбувся ворожий обстріл ударним БПЛА (FPV) містом Костянтинівці. Постраждалих відсутні. Пошкоджено приватний будинок», — зазначив він.



За словами Горбунова, о 06:00 окупанти ще раз атакували Костянтинівку. Вони пошкодили лінію електромережі.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ 31 травня чотири рази завдавала ударів по Покровській громаді Донецької області. Найбільше постраждав Покровськ та Родинське.