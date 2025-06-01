Войска РФ дважды ударили по Константиновке: есть повреждения

Российские захватчики в ночь на 1 июня обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате удара повреждена линия электросети и жилой дом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Как отмечается, россияне атаковали город два раза с помощью дрона.



«В 03:00 состоялся вражеский обстрел ударным БПЛА (FPV) по городу Константиновке. Пострадавшие отсутствуют. Поврежден частный дом», — отметил он.



По словам Горбунова, в 06:00 оккупанты еще раз атаковали Константиновку. Они повредили линию электросети.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ 31 мая четыре раза наносила удары по Покровской громаде Донецкой области. Больше всего пострадал Покровск и Родинское.