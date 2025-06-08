У російському Енгельсі третій день горить нафтобаза

В Енгельсі третій день потужно горить нафтобаза. Фото: ТГ-канал Айстра

В Енгельсі Саратовської області РФ вже третій день продовжує горіти нафтобаза «Кристал», яка потрапила під удар 6 червня. Чорний дим видно із різних куточків міста. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра».



За словами місцевої влади, у місті не виявлено перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі.



«Фахівці Росспоживнагляду у постійному режимі продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб проводитиметься до повної ліквідації спалаху», — повідомили в уряді Саратівської області.



Раніше ми писали, що в ніч проти 6 червня Сили оборони України атакували ключові військові об'єкти РФ, включаючи аеродроми, на яких базується російська авіація, задіяна в ударах по українській території.