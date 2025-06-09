ЗСУ завдали удару по аеродрому, звідки запускають ракети «Кинджал»

Пошкоджено МіГ-31 та Су-34 — ССО ЗСУ атакували аеродром у РФ.



У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Саваслейка», що в Нижегородській області РФ.



Зазначається, що російська сторона використовує цей аеродром для завдання ударів по території України. Саме звідси регулярно злітають винищувачі МіГ-31К — носії аеробалістичних ракет «Кинджал».



«За попередньою інформацією, уражені дві одиниці авіаційної техніки противника (ймовірно, літаки МіГ-31 і Су-30/34)», — йдеться в повідомленні.



У Генштабі додали: «Результати бойової роботи уточнюються».

Нагадаємо, в ніч на 9 червня був атакований завод АТ «ВНДІР» у Чебоксарах. Із повідомлень відомо, що робота на підприємстві призупинена.