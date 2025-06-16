Вранці війська РФ обстріляли Костянтинівську громаду: є руйнування

Вранці 16 червня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Вони скинули на місто авіабомбу ФАБ-250.
Про це повідомляє міська військова адміністрація.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено п'ять фасадів приватних будинків, а також лінію електропередачі.
«Невдовзі після авіаудару війська агресора відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Білокузьмінівському старостинському округу. Там також пошкоджено п'ять приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.
Раніше повідомлялося, що населені пункти Добропільської громади Покровського району Донецької області в ніч проти 16 червня зазнали атаки російських безпілотників.
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