Вранці війська РФ обстріляли Костянтинівську громаду: є руйнування

Наслідки російського обстрілу Костянтинівської громади вранці 16 червня. Фото: МВА

Вранці 16 червня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Вони скинули на місто авіабомбу ФАБ-250.

Про це повідомляє міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено п'ять фасадів приватних будинків, а також лінію електропередачі.

«Невдовзі після авіаудару війська агресора відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Білокузьмінівському старостинському округу. Там також пошкоджено п'ять приватних будинків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

Раніше повідомлялося, що населені пункти Добропільської громади Покровського району Донецької області в ніч проти 16 червня зазнали атаки російських безпілотників.