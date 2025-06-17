Трамп не знав про нічну атаку Росії на Україну: «Мені доведеться це перевірити»

Президент США Дональд Трамп зізнався, що не знав про масштабні удари територією України, які російська армія завдала в ніч проти 17 червня.



У відповідь на запитання журналістів під час спілкування з пресою Трамп здивувався і наголосив, що йому необхідно розібратися у ситуації.



«Так? Я не чув про це», — заявив він, дізнавшись про найбільшу з початку повномасштабного вторгнення повітряну атаку Росії. — Це погано. Треба перевірити, чи це так, потрібно розібратися», — додав політик.



Від прямого коментаря щодо удару по Києву Трамп відмовився, обмежившись обіцянкою уточнити інформацію.