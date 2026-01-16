Сили ППО збили 53 БПЛА із 76. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська в ніч проти 15 січня запустили по Україні 76 дронів. Протиповітряній обороні вдалося збити 53 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 16 січня (з 18:00 15 січня) противник атакував 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, окупований Донецьк, близько 50 з них — близько 50 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 53 російські БПЛА.

Крім того, зафіксовано влучення 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Раніше ми писали, що армія РФ просунулась біля сіл Яблунівка та Залізнянське Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»