Армія РФ поранила одну людину в Донецькій області за добу. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу, 15 січня, постраждала одна людина через російську атаку. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 15 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3975 осіб, отримали поранення — 8786. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 15 січня російська армія завдала авіаційного удару по Краматорську Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»