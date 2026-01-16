Армія РФ поранила одну людину в Донецькій області за добу

На Донеччині за минулу добу, 15 січня, постраждала одна людина через російську атаку. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 15 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3975 осіб, отримали поранення — 8786. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що 15 січня російська армія завдала авіаційного удару по Краматорську Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях