РФ збільшила застосування БПЛА «Герань-2» під час ударів

БПЛА РФ.

Росія збільшила використання ударних безпілотників типу «Герань-2» (відомих як «Шахед») під час атак по території України. Про це свідчить інфографіка часткового розподілу БПЛА, опублікована аналітичним каналом «Око Гора ✙».



Згідно з узагальненими даними звітів Повітряних сил ЗСУ, в середньому зі 100% дронів, які РФ щодня запускає по Україні, близько 65% складають ударні БПЛА «Герань-2/3/4», тоді як приблизно 35% припадають на «Гербери» і так звані дрони-обманки, призначені для перевантаження системи ППО.

Аналітики відзначають, що до середини жовтня співвідношення було близьким до 50 на 50, проте потім частка ударних дронів почала стабільно зростати. Це може побічно вказувати на нарощування виробництва «Гераней» в Росії, а також на коригування тактики повітряних атак.



На графіку видно, що в окремі дні частка «Шахедів» перевищувала 70%, що посилює загрозу для енергетичної та цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня російські війська атакували територію України 76 ударними БПЛА типу «Шахед», частина з яких була збита силами протиповітряної оборони.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»