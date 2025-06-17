Північна Корея надасть тисячу саперів та п'ять тисяч військових будівельників для відновлення Курської області — Шойгу

Сергій Шойгу та Кім Чен Ин домовилися про залучення північнокорейських саперів та військових будівельників до відновлення Курської області. Фото: Інтерфакс

Росія та КНДР домовилися, що Пхеньян направить саперів та будівельників для участі у відновленні Курської області РФ. Про це розповів секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу після переговорів із Кім Чен Ином у Пхеньяні, передає Інтерфакс.

«Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином прийнято рішення направити до Росії одну тисячу саперів для розмінування російської території, а також п'ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів», — сказав Шойгу.

Він також заявив, що керівниками Росії та КНДР «ухвалено рішення про увічнення подвигу солдатів Корейської народної армії, які брали участь у бойових діях».

Зокрема, у Росії та КНДР відкриють меморіал на згадку про північнокорейських військових, які загинули під час боїв у Курській області.

Це вже другий візит Сергія Шойгу до Північної Кореї у червні 2025 року.

Військові з КНДР брали участь у боях у Курській області, частина якої із серпня 2024 року була захоплена українськими військами. Перші повідомлення про участь північнокорейських військових у бойових діях з'явилися у жовтні. Росія офіційно визнала це лише наприкінці квітня 2025 року.