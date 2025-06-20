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Правозахисники вимагають від Зеленського накласти вето на закон про множинне громадянство — причини

20 червня 2025, 15:39

Правозахисники вимагають від Зеленського накласти вето на закон про множинне громадянство — причини

Правозахисники висловлюють побоювання щодо впливу закону про множинне громадянство (№11469) на права вразливих категорій українців. Декілька організацій направили президенту України Володимиру Зеленському звернення із закликом ветувати закон, який має набути чинності через пів року після його підписання.

На думку правозахисників, закон може негативно вплинути на мешканців окупації, українців, депортованих до Росії, осіб без громадянства, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Зокрема ці люди або не зможуть отримати громадянство України, або не зможуть зберегти його.

Які проблеми побачили правозахисники?

Звуження кола осіб, які можуть одержати громадянство.

Закон звужує права на отримання громадянства для дітей осіб, які є біженцями або потребують додаткового захисту. Такі діти можуть втратити можливість отримати громадянство за народженням або територіальним походженням, оскільки вони не включені до категорії осіб, які «постійно проживають на території України». Це створює серйозні ризики для безгромадянства дітей цих категорій осіб.

Вимога складання іспитів та оплати за їх складання.

Зміни в законі передбачають обов'язкове складання іспитів з Конституції України, історії та державної мови для осіб, які бажають отримати громадянство. Це може суттєво ускладнити процес для осіб без громадянства або тих, хто належить до вразливих категорій, оскільки вони часто не мають достатнього рівня освіти.

Загроза втрат громадянства для українців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Закон надає підстави для втрати громадянства людьми, які добровільно набули громадянства країни-агресора (Росії), навіть якщо це сталося в окупації. Правозахисники вказують, що набуття громадянства РФ в умовах окупації не може вважатися добровільним, і втрата громадянства не повинна наступати.

Невизначеність критеріїв відмови у громадянстві.

Закон пропонує відмову у громадянстві для осіб, які «створюють загрозу національній безпеці». Однак визначення цієї «загрози» не є чітким і може бути використане для дискреційного застосування, що порушує принцип правової визначеності та може призвести до зловживань.

Загроза дискримінації 

Закон пропонує концепцію множинного громадянства, що не узгоджується із принципом єдиного громадянства України, що може призвести до юридичних колізій.

Звернення до президента підписали ГО «Донбас СОС», БФ «Стабілізейшен супорт сервісез», БФ «Схід SOS», Кримська правозахисна група, громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», БФ «Право на захист», ГО «КРИМСОС», Центр прав людини ZMINA.

18 червня Верховна Рада України ухвалила закон про множинне громадянство.

Вихід із громадянства України не є обов'язковим для громадянина України, що набув громадянства держави, яка входить до спеціального списку Кабміну.

Для держслужбовців та суддів встановлено заборону на наявність множинного громадянства.

Відповідно до закону, громадяни України, які мають паспорт іншої держави, вважатимуться лише українськими громадянами на території України.

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