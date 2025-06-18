Закон про множинне громадянство в Україні ухвалено: що це означає для мешканців окупації і тих, хто має російський паспорт

18 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11469 про множинне громадянство.



Питання визнання множинного громадянства залежатиме від того, чи входить країна, громадянин якої хоче отримати українське громадянство, до списку, який формуватиме Кабмін. Кабінет Міністрів зможе змінювати цей список на свій розсуд, однак законопроєкт не уточнює, як часто можуть відбуватися зміни в цьому переліку.



Порівняльна таблиця законопроєкту №11469 до другого читання складається з 560 сторінок. Профільний комітет двічі розглядав його фінальну версію. Спочатку 21 травня комітет рекомендував прийняти законопроєкт в цілому, але після надходження додаткових пропозицій від народних депутатів та Міністерства національної єдності, 9 червня комітет ще раз відредагував редакцію документа.

Хто може мати кілька громадянств?

Остаточна редакція законопроєкту передбачає, що держави, громадяни яких можуть отримати громадянство України в спрощеному порядку, визначатимуться Кабміном на підставі затвердженого ним порядку. При цьому Кабмін враховуватиме такі фактори при формуванні цього списку країн:

членство держави в Європейському Союзі;





застосування державою санкцій у зв’язку з агресією проти України.





Крім того, в закон вводиться стаття 5-1 «Визнання випадків множинного громадянства (підданства)». Відповідно до цієї статті наявність у громадянина України громадянства іншої держави визнається у таких випадках:

набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують громадянство України в спрощеному порядку (тобто держав, що входять до списку Кабміну);





набуття громадянства України в спрощеному порядку, передбаченому статтею 10-1 цього Закону, іноземцями, громадяни яких можуть отримати громадянство України в спрощеному порядку (тобто належать до списку Кабміну);





одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства (підданства) іншої держави або кількох держав;





набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства (підданства) своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення іноземцями;





автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства (підданства) внаслідок одруження з іноземцем;





автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства (підданства) внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо цей громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави.



Як бути таким людям з паспортом України?

Громадянин України, який одночасно є громадянином держави, що включена до списку Кабміну, може вийти з громадянства України за своїм клопотанням в іноземній державі, громадянином якої він є, незалежно від місця його проживання.



Вихід з громадянства України не є обов’язковим для громадянина України, який набув громадянство держави, що належить до списку Кабміну.



Для держслужбовців і суддів введено заборону на наявність множинного громадянства.



Згідно з законом, громадяни України, які мають паспорт іншої держави, будуть вважатися тільки українськими громадянами на території України.

Хто буде позбавлений громадянства України?

Добровільне набуття громадянином України громадянства держави, яка не включена до списку Кабміну, буде підставою для втрати громадянства України.



Таким чином, згідно з законом, крім добровільного набуття громадянства РФ, є кілька інших підстав для втрати громадянства України.



Перша підстава — добровільне набуття громадянства держави, громадяни яких не можуть отримати громадянство України в спрощеному порядку, якщо на момент набуття громадянства громадянин України досяг повноліття.



Добровільним набуттям вважається будь-який випадок, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави звернувся із заявою або клопотанням про його отримання відповідно до законодавства іншої держави.

Що робити людям з російським громадянством в окупації?

Не вважається добровільним набуття громадянства РФ на тимчасово окупованих територіях України, навіть якщо для його отримання треба подати заяву чи клопотання. Також, якщо громадянин України, незаконно депортований з окупованої території, набуває громадянство РФ. Винятком є дії такої особи, які направлені на пропаганду війни, публічну підтримку агресії проти України або створення загрози національній безпеці України згідно з законом «Про національну безпеку України».



Не вважаються добровільним набуттям громадянства випадки множинного громадянства, зазначені в пунктах 1–4 частини першої статті 5-1 (одночасне набуття дитиною за народженням, внаслідок усиновлення, шлюбу тощо).



Ще одне підґрунтя для позбавлення паспорта України — набуття громадянства на основі неправдивих даних або підроблених документів.



Наступне підґрунтя — встановлення факту проходження громадянином військової служби за контрактом в РФ.



Інша підстава — вступ у силу обвинувального вироку суду щодо осіб, засуджених в Україні за злочини проти основ національної безпеки України, за створення злочинної організації або її структури, сприяння участі у злочинних організаціях тощо.



Якщо буде встановлено факт участі в агресії проти України зі сторони РФ, така особа також буде позбавлена громадянства України.

Громадяни яких країн зможуть отримати український паспорт?

Законопроєкт передбачає, що закон про множинне громадянство набере чинності через 6 місяців після його публікації.



Кабміну протягом цього часу доручено врегулювати питання, пов’язані з особливостями зайняття деяких посад у державних органах і органах місцевого самоврядування громадянами України, які мають громадянство іноземної держави, зокрема РФ, з урахуванням загроз національній безпеці України.



Наразі невідомо, які країни Кабмін внесе до переліку «країн, громадяни яких можуть отримати громадянство України в спрощеному порядку».



Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2024 року Володимир Зеленський зареєстрував інший законопроєкт №10425 — також про множинне громадянство. Перший проєкт 10425, як і нинішній, передбачав упрощену процедуру отримання громадянства для окремих категорій іноземців.



Попередній проєкт 10425 чітко вказував у тексті закону країни, громадяни яких отримають доступ до українського паспорта. Зокрема, у пункті 7 статті 1 законопроєкту було встановлено, що це такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія.

Позиція правозахисників

Правозахисники підкреслюють, що українське законодавство має захищати людей, які опинилися в окупації, та тих, кого депортували до Росії, навіть якщо вони були змушені прийняти громадянство країни-агресора.



Правозахисники нагадали, що Українська держава послідовно не визнає громадянства РФ, набутого на окупованих територіях. Світ не визнає документи, видані в окупації, серед яких і паспорти, що підтверджують належність до громадянства РФ. Масштабна практика нав’язування російського громадянства в окупації є грубим порушенням міжнародного права та кваліфікується як воєнний злочин згідно з законодавством України.



«Ми впевнені, що отримання громадянства на ТОТ України не є добровільним за замовчуванням і не повинно призводити до втрати громадянства України». Вони підкреслюють, що державна політика повинна бути послідовною: «якщо ми вважаємо ТОТ — українськими, а людей, які там залишаються, — громадянами України, ми не можемо одночасно посилати сигнали про готовність відмовитися від них, покарати чи позбавити громадянства», — йдеться в спільній заяві ряду українських правозахисних організацій (ОО «Донбас СОС», БФ «Стабілізейшен суппорт сервісез», БФ «Схід SOS», Кримська правозахисна група, громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», БФ «Право на захист», ОО «КРИМСОС», Центр прав людини ZMINA).



Зокрема, вони прогнозують, що закон буде застосовуватись до сотень тисяч людей, які продовжують працювати в окупаційних органах або забезпечують життєдіяльність в окупованих районах.



Центр прав людини ZMINA попереджає, що в законопроєкті є положення, яке дозволяє позбавляти громадянства осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, що може стати покаранням за кримінальні справи, хоча це суперечить чинному Кримінальному кодексу України.



Крім того, правозахисників хвилює, що під «колабораційну діяльність» можуть потрапити не лише ті, хто реально завдавав шкоди національній безпеці, а й ті, хто продовжував працювати в соціальних чи комунальних службах, допомагаючи людям виживати в окупованих територіях.

Мовне питання

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що закон про множинне громадянство гарантує рівні мовні умови для всіх громадян.



«Верховна Рада України 243 голосами народних депутатів України прийняла законопроєкт про множинне громадянство, врахувавши ключові пропозиції уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня. Це дозволило усунути низку ризиків, які могли загрожувати повноцінному функціонуванню української мови як державної та обмежити права громадян України. Зокрема, на етапі розгляду законопроєкту Тарас Кремінь направив у профільний комітет Верховної Ради розгорнуті зауваження. Вони стосувалися неприпустимості пропозицій надати іноземцям громадянство України в спрощеному порядку — без попередньої здачі екзаменів на знання державної мови, Конституції та історії України», — йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.



В результаті було введено принцип обов'язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх, хто хоче стати громадянами України.



Але іноземці, які мають видатні заслуги перед Україною (зокрема, військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без здачі мовного екзамену, однак зобов'язані скласти його протягом встановленого терміну.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України мешканцям загрожують виселенням, якщо вони не ухвалять російське громадянство. Раніше на тимчасово окупованих територіях України російська окупаційна влада заборонила продаж життєво важливих ліків громадянам, які не мають паспорта РФ.





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