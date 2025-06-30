В Донецьку удару зазнала будівля колишнього проєктного інституту — там могли бути військові або члени «ДНР»

В окупованому Донецьку ввечері 30 червня під обстріл потрапила не лише територія ринку, а й будівля колишнього дослідницького центру. У Ворошилівському районі міста неподалік ЦУМу пожежники гасять велику пожежу.

Російські, а також місцеві пропагандистські ЗМІ повідомляють, що удару від ЗСУ зазнаа виключно мирна інфраструктура. На кадрах — павільйони, що горять. Однак ЗМІ не показують будівлю з вибитими вікнами навпроти ринку. Це колишній Донецький державний науково-дослідний та проєктний інститут кольорових металів (ДОННДПІКМ). Він розташований на перетині проспекту Праці та вулиці Кобозєва.

Після 2014 року частина співробітників переїхала на підконтрольну Україні територію, будівля залишилася під контролем окупаційної влади, і фактично діяльність інституту там була згорнута чи переформатована.

За даними пабліка Supernova+, удару зазнав штаб 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Тобто у будівлі колишнього інституту могли розташовуватися військові. Також там могли розташувати кабінети так звані «чиновники ДНР».

Цей випадок спотворення фактів про обстріл з боку російських медіа — не перший. Раніше ми писали, що окупаційна адміністрація «ДНР» приховує повну інформацію про удар по Макіївці , внаслідок якого постраждали російські військові.