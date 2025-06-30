Російські війська вдарили дронами по Слов'янську: рятувальники ліквідували пожежі

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: ДСНС

Російські військовослужбовці атакували промислову зону Слов'янська за допомогою шести дронів. Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок влучень пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також виникли пожежі за двома адресами. Горіли зруйновані елементи конструкцій, покрівля та перекриття складських будівель», — йдеться у повідомленні.

Пожежники оперативно ліквідували спалах на загальній площі 140 кв. м.



Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що ударні безпілотники типу «Шахед» у ніч проти 30 червня атакували місто Слов'янськ Донецької області.

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