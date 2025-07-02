У російському Іжевську на військовому заводі пошкоджено чотири цехи з виробництва дронів — ЗМІ

На військовому заводі в російському Іжевську пошкоджено чотири цехи з виробництва безпілотників. Фото: ASTRA

Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на іжевському військовому заводі «Купол» після вчорашньої атаки. Роботу підприємства зупинено. Про це повідомляє видання ASTRA.

За даними джерел видання в екстрених службах регіону, внаслідок вчорашнього прильоту двох БПЛА по заводу «Купол» в Іжевську було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.

Зазначається, що один дрон влетів у вікно цеху 106, другий вдарив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. Внаслідок цього обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 квадратних метрів.

Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА, пише ASTRA.

Також зазначається, що виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку та виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни, дізналася ASTRA. Після атаки роботу підприємства було припинено.

Загинуло троє співробітників «Купола», ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Раніше атаку підтвердив Генштаб ЗСУ.

«Підтверджено точні влучання в корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються», — заявляли у відомстві.

Іжевський електромеханічний завод «Купол» — одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, створене в 1957 році. Він випускає ЗРК «Тор-М2Е», а також мішенно-тренувальні комплекси «Саман-М1» та «Ад'ютант», та здійснює їх сервісне обслуговування, повідомляв у 2023 році директор підприємства Фаніл Зіятдінов в інтерв'ю «Російській газеті».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, за даними Reuters, на заводі почалося виробництво ударних безпілотників «Гарпія-А1», які використовують двигуни та комплектуючі з Китаю.

Завод «Купол» внесено до списків санкцій Євросоюзу, США, Канади, України та Швейцарії.