МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по штабу РФ на півдні — є втрати

Удар GBU-39 по пункту управління РФ.

На окупованому півдні триває демілітаризація ворожих фортифікацій. Винищувач МіГ-29 Збройних сил України за допомогою керованих авіабомб GBU-39 атакував пункт управління російських військ. Про це повідомляється в блозі військових льотчиків «Соняшник».

Результати удару:

польовий пункт управління знищено;

офіцери та штурмовики ліквідовані;

обладнання та боєкомплект знищено.

«І так буде з кожним росіянином, хто сюди приперся — щоденно і безперервно», — ідеться в підписі до опублікованого відео.

Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області.