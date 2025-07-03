МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по штабу РФ на півдні — є втрати

На окупованому півдні триває демілітаризація ворожих фортифікацій. Винищувач МіГ-29 Збройних сил України за допомогою керованих авіабомб GBU-39 атакував пункт управління російських військ. Про це повідомляється в блозі військових льотчиків «Соняшник».
Результати удару:
«І так буде з кожним росіянином, хто сюди приперся — щоденно і безперервно», — ідеться в підписі до опублікованого відео.
Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області.
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