У дронах, які атакували Київ, знайшли деталі з Китаю — СБУ

Компоненти китайського виробництва в безпілотниках «Герань».

Служба безпеки України виявила компоненти китайського виробництва в безпілотниках «Герань» (російська версія іранського «Шахеда»), якими РФ атакувала Київ у ніч із 3 на 4 липня. Про це повідомляє пресслужба відомства.



На одному з вилучених елементів — кріпленні для катапульти запуску — виявлено маркування китайської компанії Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd, що свідчить про його походження з КНР.

Маркування китайської компанії Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co.

СБУ документує наслідки атаки та збирає докази воєнного злочину. За фактом обстрілу Києва порушено кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше повідомлялося, що Китай не може дозволити Росії програти у війні з Україною, побоюючись, що в такому разі увага США переміститься на Пекін.