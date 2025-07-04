Збитий БПЛА «Герань» виявили у водоймі під Києвом

Збитий російський дрон-камікадзе «Герань-2» у водоймі поблизу Києва. Апарат імовірно був виведений з ладу українською РЕБ.

У водоймі в районі Києва було виявлено збитий російський дрон-камікадзе «Герань-2» (Shahed-136). Відео, опубліковане телеграм-каналом «Exilenova+», демонструє апарат, що спокійно лежить на поверхні води без слідів ураження чи вибуху.



Аналіз кадрів і характер «посадки» свідчать: безпілотник був імовірно виведений з ладу українськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Через втрату навігації БПЛА мимоволі знизився та сів на воду.

Раніше Служба безпеки України виявила компоненти китайського виробництва в безпілотниках «Герань» (російська версія іранського «Шахеда»), якими РФ атакувала Київ у ніч з 3 на 4 липня.



Нагадаємо, над Києвом також було збито кілька російських БпЛА «Гербера», але не звичайних — з камерами на підвісі, CRPA-антеною і радіомодемом.