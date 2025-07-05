Саратовську область РФ атакували БПЛА: є пошкодження

Саратівську область атакували безпілотники. Фото: Роман Бусаргін

У суботу, 5 липня, російський Єнгельс Саратовської області потрапив під атаку безпілотників. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це повідомив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.



За його словами, було пошкоджено понад 25 квартир (в основному вибито вікна) та понад десяток автомобілів.





В оборонному відомстві РФ повідомили, що за ніч збито 94 БПЛА.



Раніше ми писали, що в ніч на 4 липня безпілотники атакували населені пункти в Ростовській області та Підмосков'ї.

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