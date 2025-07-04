Беспилотники атаковали Подмосковье и Ростовскую область РФ: под удар попал военный завод в Азове

Момент «прилета» в Азове Ростовской области России. Фото: Exilenova+

В ночь на 4 июля беспилотники атаковали населенные пункты в Ростовской области и Подмосковье. Об этом сообщают местные чиновники и росСМИ.

В Ростовской области дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате падения дрона на жилой дом в поселке Долотинка погибла мирная жительница.

В Азове, по данным властей, сильно поврежден многоквартирный дом в Коллонтаевском переулке, разрушена крыша. Местные жители не пострадали. Из дома эвакуировали 120 человек.

По словам губернатора, обломки еще одного дрона упали на стадион имени Лакомова. В Шахтах в результате атаки без света остались шесть тысяч мирных жителей.

Украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) и телеграм-канал Exilenova+ утверждают, что целью атаки в Азове стал оптико-механический завод.

«Произошло поражение Азовского оптико-механического завода. Это предприятие производит критические компоненты для армии России: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации. Именно здесь собирают “глаза” для российской бронетехники», — отмечает ЦПД.

В Сергиево-Посадском округе Московской области упали четыре беспилотника, пострадали двое мужчин, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По словам главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, при падении БПЛА загорелась электроподстанция. Без света остались несколько микрорайонов.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи сбили 48 беспилотников, из них 26 — в Ростовской области.