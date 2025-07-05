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ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту на Курщині: загинуло понад 10 осіб, серед них — заступник голови ВМФ Росії

05 липня 2025, 18:10

ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту на Курщині: загинуло понад 10 осіб, серед них — заступник голови ВМФ Росії

Заступник главка ВМФ Росії загинув у Курській області. Фото: Міноборони РФ Заступник главка ВМФ Росії загинув у Курській області. Фото: Міноборони РФ

У Курській області загинув генерал-майор і заступник головнокомандувача Військово-морським флотом (ВМФ) Росії Михайло Гудков. Про це повідомив губернатор Примор'я Олег Кожемяко.

За даними оборонного відомства РФ, Гудков «загинув 2 липня під час бойової роботи в одному з прикордонних районів Курської області».

Проросійські телеграм-канали заявляють, що Гудков загинув разом із десятьма офіцерами внаслідок удару Збройних сил України по командному пункту в районі Кореневого, поряд із російсько-українським кордоном.



Всеросійська громадська організація морської піхоти «Тайфун» написала, що ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту 155-ї окремої бригади морської піхоти 2 липня.

Як зазначається, Гудков командував 155-ою окремою гвардійською бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту. У березні 2025 року він був призначений заступником головкому ВМФ Росії.

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