Російська «буханка» без даху з озброєним екіпажем супроводжує танк. Фото: ШІ

Окупанти відправляють «буханки» для відстрілу FPV-дронів Російські війська почали супроводжувати пересування бронетехніки до лінії бойового зіткнення спеціальними машинами для боротьби з FPV-дронами. Про це повідомив автор військового телеграм-каналу «Офіцер».



За його словами, росіяни використовують звичайні «бобіки» або «буханки» зі зрізаним дахом, в яких перебувають троє окупантів зі стрілецькою зброєю.



«Суть історії така, що "бобік" або "буханка", зі зрізаним дахом, в ньому сидять 3 окупанти з калашами, які, рухаючись на дистанції 50 метрів від броні, намагаються відстрілювати все, що в ту броню намагатиметься влетіти», — йдеться у дописі.



Автор зауважує, що першочерговим завданням для Сил оборони має бути знищення таких машин-супроводу та розрахунків, які намагаються прикривати бронетехніку від ударів з повітря.