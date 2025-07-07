Оккупанты отправляют «буханки» для отстрела FPV-дронов

Российская «буханка» без крыши с вооруженным экипажем сопровождает танк. Фото: ИИ

Российские войска начали сопровождать передвижение бронетехники к линии боевого соприкосновения специальными машинами для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщил автор военного телеграм-канала «Офицер».



По его словам, россияне используют обычные «бобики» или «буханки» со срезанной крышей, в которых находятся трое оккупантов со стрелковым оружием.



«Суть истории такова, что "бобик" или "буханка", со срезанной крышей, в нем сидят 3 оккупанта с калашами, которые, двигаясь на дистанции 50 метров от брони, пытаются отстреливать все, что в ту броню будет пытаться влететь», — говорится в заметке.



Автор отмечает, что первоочередной задачей для Сил обороны должно быть уничтожение таких машин-сопровождения и расчетов, которые пытаются прикрывать бронетехнику от ударов с воздуха.