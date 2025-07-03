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З порту Маріуполя вивезли танки та БМП — колони рушили у бік Запорізької області

03 липня 2025, 09:05

З порту Маріуполя вивезли танки та БМП — колони рушили у бік Запорізької області

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про перше зафіксоване постачання військового вантажу до порту Маріуполя.

За його даними, в ніч з 22:30 до 05:00 3 липня рух Приморським бульваром і проспектом Луніна до площі Луніна було повністю перекрито з обох сторін. Перепустка здійснювалася виключно за наявності реєстрації або прописки.

У цей час з території порту та судноремонтного заводу здійснювалося вивезення бронетехніки — як військовими, так і цивільними тягачами. Були помічені бойові машини піхоти та танки. Колони рухалися у напрямку виїзду з Маріуполя у бік Запорізької області.

За словами Андрющенка, це перший підтверджений випадок повноцінного використання маріупольського порту у військових цілях із моменту початку окупації. Росія, зіткнувшись із логістичними труднощами у Запорізькій області, змінює маршрути постачання. В результаті значення порту Бердянська знижуватиметься, тоді як роль маріупольського порту, з військової точки зору, зростатиме, зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, армія РФ накопичує сили у районі села Кам'янське Запорізької області.

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